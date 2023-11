Halle - Eine Ausbildung in der Landwirtschaft, als Winzer oder Pflanzentechnologe ist in Sachsen-Anhalt weiterhin beliebt. Etwa jeder 20. Ausbildungsplatz ist im vergangenen Jahr in einem dieser sogenannten Grünen Berufe aufgenommen worden, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. 477 junge Menschen von insgesamt rund 10.000 neuen Auszubildenden entschieden sich demnach für einen Grünen Beruf. Ähnlich war das Verhältnis schon 2010. Wie aus den Daten des Landesamtes hervorgeht, änderten sich allerdings die Schwerpunkte. So ist von 2010 bis 2022 die Zahl der Auszubildenden in der Landwirtschaft deutlich gestiegen. Im Gartenbau dagegen haben sich die Zahlen fast halbiert. Bei den Winzern und Forstwirten blieb das Interesse in den vergangenen zwölf Jahren relativ stabil.