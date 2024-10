Die Zahl der Autos steigt in Deutschland schneller als die der Bevölkerung. Niedersachsen liegt dabei deutlich über dem Bundesschnitt. Vor allem eine Stadt sticht heraus.

Die meisten Autos pro Einwohner in Niedersachsen besitzen die Menschen in Wolfsburg. (Symbolbild)

Wiesbaden/Hannover - In Niedersachsen gibt es gemessen an der Einwohnerzahl immer mehr Autos. Zu Jahresbeginn kamen in dem Bundesland auf jeweils 1.000 Bürgerinnen und Bürger 607 angemeldete Autos, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Damit liegt Niedersachsen deutlich über dem Bundesschnitt von 580 Autos. Zehn Jahre zuvor waren 1.000 Niedersächsinnen und Niedersachsen noch mit 563 Autos ausgekommen.

Die höchste Fahrzeugdichte wurde am VW-Stammsitz Wolfsburg gemessen, wo es fast ebenso viele Pkw wie Einwohner gibt. Auf 1.000 Einwohner kamen dort 980 Autos. Damit ist die Stadt auch bundesweit Spitzenreiter vor Wiesbaden mit 853 Autos pro 1.000 Einwohner. Anders als bundesweit sinkt die Autodichte in Wolfsburg aber. Bis 2022 hatte es dort noch mehr Autos als Einwohner gegeben.

Im Land Bremen waren es Anfang 2024 dagegen nur 435 Autos pro 1.000 Einwohner, 15 mehr als zehn Jahre zuvor. Die Stadtstaaten kommen generell auf die geringste Autodichte, am niedrigsten ist sie in Berlin und Hamburg. Die meisten Autos pro Einwohner gab es im Saarland, Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg und Hessen. Eine geringere Autodichte weisen die ostdeutschen Länder auf.