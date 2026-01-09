Erfurt/Berlin - Thüringen will zur 100. Jubiläumsauflage der Grünen Woche ab kommenden Freitag (16. Januar) in Berlin als Genuss- und Erlebnisland überraschen. Auf knapp 1.900 Quadratmetern werben 74 Aussteller für den Freistaat als eine Adresse für gutes Essen und Trinken, wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte. Die Vermarktung kulinarischer Spezialitäten werde erneut mit touristischen Angeboten aus den ländlichen Regionen des Landes kombiniert. Die Hauptpräsentation im Eingangsbereich zur Thüringen-Ausstellung stehe in diesem Jahr unter dem Motto „Thüringen überraschend – 100 Jahre Grüne Woche“.

Dabei werde der Fokus auf Nahrungsmittel, Angebote oder Erfindungen gelegt, die nicht immer sofort mit Thüringen in Verbindung gebracht werden, hieß es. Dazu gehörten etwa die Kutsche mit Elektroantrieb, der Anbau von Trüffeln oder Brunnenkresse, die Zwergenmanufaktur in Gräfenroda oder die Glaskunst aus Lauscha. Präsentiert werden daneben außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten sowie 100 ausgefallene Veranstaltungen, die im Freistaat besucht werden könnten.

Die Zahl der Aussteller auf dem Thüringer Gemeinschaftsstand sei in diesem Jahr im Vergleich zu den beiden Vorjahren (2025: 53, 2024: 51 Aussteller) deutlich gestiegen. Auf der weltgrößten Verbrauchermesse für Ernährung, Landwirtschaft, ländlichen Tourismus und Gartenbau werden bis zum 25. Januar rund 1.500 Aussteller aus 50 Ländern und mehr als 300.000 Besucher erwartet.