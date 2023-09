Magdeburg - Für landesweit 32 gemeinnützige Projekte und Vorhaben gibt es von Lotto-Toto Sachsen-Anhalt insgesamt 1,111 Millionen Euro. Etwa die Hälfte des Geldes fließe in den Bereich Kultur, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Magdeburg mit. Es werden demnach erfahrene Fördermittelempfänger wie das Kurt Weill Fest und die Händel-Festspiele ebenso unterstützt wie Neulinge.

Neben Kulturprojekten soll das Geld in die Bereiche Umwelt, Sport, Soziales und kirchliche Denkmalpflege fließen. So wolle Lotto unter anderem die Friedrich-Nietzsche-Stiftung Naumburg, das Puppentheater-Festival in Halle im kommenden Jahr, eine neue Soccer-Court-Anlage in Oschersleben (Bördekreis), die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und Orgel-Restaurierungen unterstützen.