Besonders in Großstädten hat die Polizei 2024 viel Falschgeld gefunden. Die Scheine und Münzen hatten einen vermeintlichen Wert von mehr als 86.800 Euro. Ein Schein wird besonders oft gefälscht.

In Sachsen taucht Falschgeld vor allem in großen Einkaufszentren auf. (Symbolbild)

Dresden - In Sachsen ist 2024 Falschgeld im Wert von mehr als 86.800 Euro aufgetaucht. Die Behörden registrierten 1.272 gefälschte Euro-Scheine und 6.587 gefälschte Münzen, wie das Landeskriminalamt mitteilte. Die falschen Scheine sorgten für einen Schaden von 74.040 Euro, die falschen Münzen für rund 12.793 Euro.

Damit fällt der Wert des Falschgeldes deutlich höher aus als im Vorjahr: 2023 sei laut LKA ein Schaden von knapp 51.250 Euro entstanden, in Form von 903 gefälschten Scheinen und 3.842 falschen Münzen.

50-Euro-Schein am häufigsten unter falschen Banknoten

Am häufigsten ist demnach der falsche Fünfziger unter den Banknoten zu finden. Insgesamt zählten die Behörden 489 vermeintliche 50-Euro-Scheine (2023: 425), auf Platz zwei steht der 20-Euro-Schein mit 394 Fälschungen (2023: 254).

Das meiste Falschgeld fanden die Beamten in Leipzig (415 Scheine), Dresden (179 Scheine) und Chemnitz (145 Scheine). Das liegt laut LKA vor allem daran, dass in großen Städten mehr Geld umgesetzt wird - in großen Einkaufszentren etwa tauchte besonders viel Falschgeld auf.

Das Landeskriminalamt wies darauf hin, dass Banknoten immer sorgfältig geprüft werden sollten, denn Falschgeld werde nicht ersetzt. Wer es annimmt, bleibt demnach auf dem Schaden sitzen.