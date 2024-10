Mode, Kosmetik, Wellness, Lifestyle, Mobiliar und Genuss: Die Erlebnis- und Einkaufsmesse Infa bietet Produkte und Dienstleistungen in sieben Hallen an.

Die Erlebnis- und Einkaufsmesse Infa in Hannover ist am Wochenende in ihre 70. Auflage gestartet.

Hannover - Die Erlebnis- und Einkaufsmesse Infa in Hannover ist am Wochenende in ihre 70. Auflage gestartet. Mehr als 750 Aussteller präsentieren in sieben Messehallen Produkte und Dienstleistungen aus fast allen Bereichen des Lebens. Die Besucher finden Mode, Kosmetik, Wellness, Lifestyle, Mobiliar oder kulinarische Genüsse, es gibt Unterhaltung und Infotainment in allen Hallen. Ein Bereich widmet sich dem Thema „Bauen und Wohnen“ mit Wohntrends und Energiesparkonzepten. Der Tischlernachwuchs aus Niedersachsen präsentiert zudem seine Gesellenstücke.

Bis zum 20. Oktober sind neben der Ausstellung noch rund 400 Programmpunkte geplant: unter anderem die Umweltlotterie „Bingo“ mit Michael Thürnau, Lesungen mit dem Radio- und Fernsehmoderator Hinnerk Baumgarten und der Krimiautorin Susanne Mischke sowie Auftritte von Zauberer Desimo und Juliano Rossi.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hatte die Infa am Freitagabend eröffnet. Im vergangenen Jahr zählte die Infa an neun Tagen knapp 110 000 Besucher.