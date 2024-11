Berlin - Mehrere Hundert Menschen haben in Berlin für Solidarität mit Palästina demonstriert. Am Nachmittag sprach die Polizei von 720 Teilnehmern. Sie forderten unter anderem ein Ende der Waffenlieferungen nach Israel und ein Ende des Kriegs im Gazastreifen.

Es habe vereinzelt verbotene Ausrufe gegeben und vereinzelt Freiheitsentziehungen, in einem Fall wegen einer nicht näher benannten Tätlichkeit gegen einen Pressevertreter. Ein dpa-Reporter berichtete von Rufen wie „Viva Palästina“.

Am 7. Oktober 2023 töteten Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen mehr als 1.200 Menschen in Israel und verschleppten etwa 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen. Dies war der Auslöser für den Gaza-Krieg, in dem nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde bisher rund 42.000 Palästinenser getötet wurden, etwa ein Drittel davon Kinder und Jugendliche.