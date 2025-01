Berlin - Mehr als 7.500 Räumungsklagen gegen Mieter sind im vergangenen Jahr bei den Berliner Amtsgerichten eingegangen. Das ergab eine Antwort des Senats und der Justiz auf eine Anfrage der Grünen. Wie viele der Klagen in Räumungstitel und tatsächliche Räumungen von Mietern mündeten, ist nicht ganz bekannt.

„Eine statistische Erfassung der Räumungstitel erfolgt in der Justiz nicht.“ Allerdings wird aus Mitteilungen der Bezirke deutlich, dass die Zahl der tatsächlichen Räumungen deutlich kleiner ist als die der Klagen.

Die höchste Zahl an Räumungsklagen meldete 2024 das Amtsgericht Neukölln (2.568). Es folgten Lichtenberg (1.133) und Kreuzberg (816). Am wenigsten gab es in Spandau (211).