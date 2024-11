In der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie hoffen IG Metall und Arbeitgeber auf einen Pilotabschluss. In Niedersachsen gibt es vor den Gesprächen noch einmal Warnstreiks.

Hannover - Vor der möglicherweise entscheidenden Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie heute in Hamburg hat die IG Metall auch in Niedersachsen noch einmal Druck gemacht. Mehr als 6.000 Beschäftigte traten nach Angaben der Gewerkschaft Beschäftigten in Hannover, Hildesheim, Salzgitter und Stadthagen in den Warnstreik. Rund 2.000 seien in Hannover zur Kundgebung gekommen, in Salzgitter 2.500.

„Die Belegschaften sind absolut motiviert, ihren Forderungen Kraft und Nachdruck zu verleihen“, sagte IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger. Die erneuten Aktionen seien nun „kräftiger Rückenwind für die Verhandlungsposition“.

Nach drei ergebnislosen Verhandlungsrunden zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern wollen beide Seiten versuchen, in Hamburg einen Tarifabschluss zu erreichen, der dann auch in anderen Tarifbezirken übernommen werden kann. Verhandelt wird gemeinsam für die Tarifbezirke Küste, der auch den Norden Niedersachsens umfasst, und Bayern. Ein Abschluss könnte Signalwirkung für die übrigen Regionen haben.

Für den Tarifbezirk Niedersachsen, der den Süden des Bundeslandes umfasst, gibt es noch keinen neuen Verhandlungstermin. Die Gewerkschaft fordert für die mehr als 100.000 Beschäftigten in Niedersachsen sieben Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie 170 Euro Plus für die Auszubildenden. Das Angebot der Arbeitgeberseite sieht eine Lohnerhöhung ab Juli 2025 um 1,7 Prozent und weitere 1,9 Prozent ab Juli 2026 vor, bei einer Laufzeit von 27 Monaten.