Nach wie vor steht das Thema Touristik & Caravaning bei den Menschen in Deutschland hoch im Kurs. Auf der Freizeitmesse TC in Leipzig werden die neuesten Trends gezeigt.

Leipzig - Die Freizeitmesse Touristik & Caravaning (TC) Leipzig wächst weiter. Mehr als 450 Aussteller aus dem Camping- und Tourismusbereich zeugen von einem ungebrochenen Interesse der Branche, sagte Alexander Ege, Direktor Messen und Events bei der Messe Stuttgart. Die Schwaben veranstalten seit 2018 die Leipziger TC. Die Touristik & Caravaning öffnet von Mittwoch bis Sonntag ihre Tore.

Steigende Nachfrage

„Die Nachfrage in allen Bereichen der Messe steigt, egal ob im Caravaning oder im Tourismus. Vor allem das Interesse an Genussreisen ist nochmals gewachsen“, sagte Ege. Die größte Publikumsmesse für Urlaub und Freizeit in Mitteldeutschland findet seit 1990 statt. In diesem Jahr präsentieren sich die Aussteller in vier Hallen auf mehr als 55.000 Quadratmetern Fläche.

Auf der Messe wird die komplette Palette der unterschiedlichen Fahrzeuge gezeigt, mit denen die Menschen reisen und übernachten können. Zu sehen sind Dachzelte, Wohnwagen, Wohnmobile oder riesige, zu Wohnlandschaften, ausgebaute Gigaliner für mehr als eine Million Euro.

Individualisierung bei Reisefahrzeugen im Trend

„Generell geht der Trend zu einer Individualisierung der Fahrzeuge. Dafür gibt es für jeden Geschmack Module, die eingebaut werden können“, erläuterte Ege. Nach wie vor seien aber Wohnmobile besonders stark nachgefragt, wobei auch die Verkaufszahlen von Wohnwagen noch steigen.

Neben den Herstellern von Fahrzeugen sind auf der Messe auch 70 Aussteller im Bereich Genuss und Kulinarik vertreten. In diesem Jahr präsentiert sich die Region Schwäbische Alb.