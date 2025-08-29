44.430 Menschen sind in Bremen arbeitslos – mehr als noch vor einem Jahr. Die Regionaldirektion spricht von einer angespannten wirtschaftlichen Situation.

Bremen - Die Zahl der Arbeitslosen im Land Bremen hat sich im August kaum verändert. 44.430 Menschen waren zuletzt arbeitslos, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Das waren 37 Menschen mehr als noch im Juli, die Arbeitslosenquote blieb bei 11,8 Prozent.

Zum Ende des Schul- und Ausbildungsjahres melden sich viele junge Leute zunächst arbeitslos, wodurch die Zahl der Menschen ohne Job im Sommer traditionell höher ist. Doch die wirtschaftliche Situation sei weiterhin angespannt, betonte die Regionaldirektion. Die Arbeitslosigkeit liege deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Im Vergleich zum August 2024 ist die Zahl der Arbeitslosen um 2.332 gestiegen, die Quote lag damals bei 11,3 Prozent.