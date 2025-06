Wernigerode - Ohne Störungen haben in Wernigerode rund 360 Menschen den Christopher Street Day (CSD) gefeiert. Bisher sei alles friedlich verlaufen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Nachmittag. Die Veranstaltung soll bis zum Abend dauern.

Der CSD erinnert an die Aufstände der queeren Community in der Christopher Street in New York City (USA) von 1969. In der Vergangenheit hatte es im Osten Deutschlands teilweise rechtsextreme Proteste anlässlich des Christopher Street Day gegeben.