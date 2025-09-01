Neuer Lebensabschnitt für Hunderte junge Frauen und Männer: Sie haben in Sachsen eine Ausbildung zum Polizeimeister begonnen. Die Konkurrenz um einen der Plätze war groß.

Chemnitz - Sachsens Polizei bekommt junge Verstärkung: 322 Frauen und Männer haben in Schneeberg, Chemnitz und Leipzig ihre Ausbildung zum Polizeimeister begonnen. Dafür habe es mehr als 3.200 Bewerberinnen und Bewerbern gegeben, und mehr als 2.800 von ihnen hätten das mehrstufige Auswahlverfahren durchlaufen, wie die Hochschule der Sächsischen Polizei mitteilte. In der Regel dauert die Ausbildung drei Jahre. Acht Anwärter gehören als Leistungssportler zur Sportfördergruppe - bei ihnen ist die Ausbildungszeit auf fünf Jahre gestreckt.