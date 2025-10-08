Verarbeitendes Gewerbe, Handel, Gesundheit: Junge Leute aus Sachsen-Anhalt zieht es für ihre Ausbildung oft über die Landesgrenze.

In Sachsen-Anhalt gibt es mehr Auspendler als Einpendler unter den Auszubildenden. (Archivbild)

Halle - In Sachsen-Anhalt gibt es mehr Auspendler als Einpendler unter den Auszubildenden. Etwa 3.900 Nachwuchskräfte pendeln täglich zu ihrem Ausbildungsplatz in andere Bundesländer, wie die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Nach Sachsen-Anhalt pendeln demnach rund 2.100 junge Menschen.

„Junge Menschen sind bereit, für die richtige Ausbildung Kreis- und Landesgrenzen zu überschreiten“, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Markus Behrens. Dies stelle insbesondere ländliche Gebiete vor die Herausforderung, Nachwuchs in der Region zu halten.

Drei Schwerpunktbranchen zeichnen sich bei den Auspendlern ab: das verarbeitende Gewerbe (700 Personen), der Handel/Instandhaltung/Reparatur von Kraftfahrzeugen sowie das Gesundheits- und Sozialwesen (jeweils 600).