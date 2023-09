Meiningen - In Thüringen treten 243 neue Polizeimeister und Polizeikommissare ihren Dienst an. Die Beamten des mittleren und gehobenen Dienstes erhielten am Freitag in Meiningen ihre Ernennungsurkunden, wie das Innenministerium mitteilte. Damit beendeten die Polizistinnen und Polizisten erfolgreich ihre zwei- beziehungsweise dreijährige Ausbildung.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion gibt es derzeit etwa 6000 Polizeivollzugsbeamte in Thüringen. Rund 60 Prozent von ihnen sind im mittleren Dienst - das sind in der Regel diejenigen, die zum Beispiel als Streifenpolizisten unterwegs sind. Beamte des gehobenen Dienstes nehmen mittlere Führungsfunktionen innerhalb der Landespolizei wahr.