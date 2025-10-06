Bei einer Kontrolle auf der Bundesstraße 1 südwestlich von Potsdam finden Zoll und Landespolizei über 111.000 Euro Bargeld. Das Geld soll angeblich zu einer Kirche nach Berlin gebracht werden.

Bei einer Standkontrolle auf der B1 südwestlich von Potsdam entdeckten Zoll und Polizei 111.450 Euro Bargeld. (Symbolbild)

Potsdam - Bei der Kontrolle eines Autos auf der B1 südwestlich von Potsdam sind 111.450 Euro gefunden worden. Die Kontrolle von Polizei und Hauptzollamt Potsdam habe bereits Mitte September stattgefunden, teilte das Hauptzollamt mit. In dem Auto saßen demnach drei Männer.

Dem Zollamt zufolge bekannte sich der Fahrzeugführer zu dem Geld. Er habe das Geld am Vorabend am Bahnhof von zwei flüchtigen Bekannten bekommen und solle es nach Berlin zu einer Kirche bringen. Dort angekommen erhalte er telefonisch die genaue Adresse.

Laut Zollamt leitete die Landespolizei ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche ein und stellte das Bargeld sicher. Die Ermittlungen zum Strafverfahren dauerten an, so das Zollamt weiter.