Cottbus - In rund 200 Wertungen haben sich junge Musiker aus Brandenburg im Finale des Landeswettbewerbs „Jugend musiziert“ vor der Jury in Cottbus gemessen. Von Donnerstag bis Samstag setzten sich insgesamt 107 Teilnehmer durch, wie eine Sprecherin der Veranstaltung am Sonntag erklärte. Sie dürfen nun das Land im Sommer beim Bundesausscheid in Lübeck vertreten. Insgesamt hatten über 250 junge Künstler am Landesfinale in Cottbus teilgenommen, hieß es vom Verband der Musik- und Kunstschulen Brandenburg.