Burg - Nach den extremen Hochwassern der Jahre 2002 und 2013 sind allein im Landkreis Jerichower Land mehr als 100 Millionen Euro in den Hochwasserschutz investiert worden. Aktuell seien immer noch 20 Projekte in Umsetzung oder Planung, mit denen unter anderem die Überflutungsfläche für den Hochwasserfall deutlich vergrößert werden soll, teilte die Landesregierung am Dienstag nach einer auswärtigen Kabinettssitzung in Burg mit. Das Umweltministerium plant, bis 2027 rund 657 Millionen Euro in die weitere Verbesserung des Hochwasserschutzes zu investieren.