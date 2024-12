Eine Wohnung in einem Haus in Berlin-Neukölln steht in Flammen. Die Feuerwehr rückt zu einem Großeinsatz aus - und rettet mehrere Bewohner ins Freie.

Berlin - Ein Brand in einem mehrstöckigen Wohnhaus hat einen nächtlichen Großeinsatz der Rettungskräfte in Berlin-Neukölln ausgelöst. Die Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben mit 117 Einsatzkräften an. Dem Lagezentrum zufolge war das Feuer aus noch ungeklärten Gründen in einer Wohnung im zweiten Stock ausgebrochen und griff dann auf die darüber liegende Etage über.

Acht Menschen wurden ins Freie gerettet, darunter zwei über eine Drehleiter und sechs weitere über das Treppenhaus. Eine Person hatte sich bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst in Sicherheit gebracht. Alle Bewohner wurden vom Rettungsdienst untersucht, eine Person kam vorsorglich ins Krankenhaus.

Wegen der unklaren Lage und der Ausbreitung des Feuers wurden vorsichtshalber viele Einsatzkräfte mobilisiert. Am Morgen waren die Löscharbeiten dann weitgehend abgeschlossen. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.