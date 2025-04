Unbekannte dringen bei Leipzig in eine Wohnung ein und erbeuten Wertgegenstände im sechsstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt und sucht Hinweise.

Einbrecher nutzten in Böhlen ein Baugerüst, um in eine Wohnung einzusteigen. (Symbolbild)

Leipzig/Böhlen - Bei einem Wohnungseinbruch in Böhlen südlich von Leipzig haben Unbekannte Beute im Wert von mehr als 100.000 Euro gemacht. Wie die Polizei mitteilte, drangen sie am Samstagabend gewaltsam durch eine Balkontür in eine Wohnung eines Hauses ein, das derzeit von einem Baugerüst umgeben ist. Demnach sollen sie Bargeld sowie mehrere Silberbarren gestohlen haben.

In der Wohnung brachen sie mehrere Schränke auf und durchsuchten die Räume. Der entstandene Sachschaden war zunächst unbekannt. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und ermittelt nun wegen schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls.