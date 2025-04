Die Fußballerinnen von Union Berlin stehen kurz vor dem Durchmarsch in die erste Liga. Die Kulisse beim möglichen letzten Schritt wird groß.

Berlin - Die Frauen des 1. FC Union Berlin können den Durchmarsch aus der Regionalliga in die Fußball-Bundesliga vor einer großen Kulisse perfekt machen. 10.491 Tickets sind für die Partie im Stadion An der Försterei am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach (13.00 Uhr) schon verkauft, sagte Unions Geschäftsführer Kommunikation Christian Arbeit bei einer Pressekonferenz. Auch Präsident Dirk Zingler wird einem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge im Stadion sein.

Den Köpenickerinnen reicht ein Sieg aus den verbleibenden vier Partien, um in die nationale Eliteklasse aufzusteigen. Da die Bundesliga auf 14 Mannschaften aufgestockt wird, steigen in dieser Spielzeit drei Zweitligisten auf. „Noch sind wir rechnerisch nicht angekommen, aber es ist natürlich Wahnsinn“, sagte Trainerin Ailien Poese. „Wir haben seit 15 Jahren in Berlin keinen Erstligisten gehabt und können diesen Schritt jetzt gehen.“ Das habe eine hohe Bedeutung für die Stadt, vor allem aber auch für den Verein, der sehr viel investiert habe.