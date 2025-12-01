Die Zahl arbeitsloser Akademiker in Sachsen-Anhalt steigt. Warum gerade Hochqualifizierte von der aktuellen Wirtschaftslage besonders betroffen sind.

Magdeburg/Halle - Derzeit sind in Sachsen-Anhalt mehr Akademiker arbeitslos als im vergangenen Jahr - oft wegen Sprachbarrieren. Im Oktober waren in dem Bundesland rund 5.700 Menschen betroffen, vor einem Jahr waren es etwa 5.400 Personen gewesen. 2021 hatte die Zahl bei etwa 4000 gelegen, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur auf Anfrage mitteilte.

„Die Arbeitslosenzahl unter Akademikern hat überdurchschnittlich zugenommen“, zitiert die „Mitteldeutsche Zeitung“ den Chef der Regionaldirektion, Markus Behrens. „Die Entwicklung illustriert, dass die gegenwärtige wirtschaftliche Schwäche das Segment der Hochqualifizierten überdurchschnittlich belastet.“

Etwa die Hälfte des Anstiegs der Arbeitslosigkeit dieser Gruppe wird den Angaben zufolge auf die Registrierung Geflüchteter aus der Ukraine und anderen Ländern zurückgeführt. Bei diesem Personenkreis erweise sich die Sprachbarriere als größtes Hindernis bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt, hieß es. Im Jahresschnitt lag die Arbeitslosenquote 2024 bei Akademikern in Sachsen-Anhalt bei 3,2 Prozent, bundesweit betrug sie 2,9 Prozent.