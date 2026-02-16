Er war einer der großen Schauspieler der vergangenen Jahrzehnte in Hollywood. Er spielte in „Der Pate“ und in „Apocalypse Now“. Jetzt ist Robert Duvall laut Medien gestorben - mit 95 Jahren.

Washington - Hollywood-Star Robert Duvall ist nach übereinstimmenden US-Medienberichten tot. Der 95-Jährige starb am Sonntag, wie unter anderem „New York Times“ und CNN unter Berufung auf ein Statement seiner Frau berichteten.

Duvall ist einem Millionenpublikum bekannt. Er spielte in dem großen Mafia-Film-Epos „Der Pate“ mit. Auch seine Charakterrolle in „Apocalypse Now“ zum Vietnam-Krieg haben viele gleich vor sich, wenn man an Duvall denkt. Seit den 1960er Jahren hatte er über 130 Film- und Fernsehauftritte und stand noch in hohem Alter vor der Kamera.

Laut den Medienberichten starb der 95-Jährige „friedlich“ in seinem Haus im US-Bundesstaat Virginia im Osten der USA.

1984 gewann Duvall einen Oscar für seine Rolle des alkoholsüchtigen Country-Sängers Mac Sledge in „Das Comeback der Liebe“ („Tender Mercies“).

Vorliebe für Western-Rollen

Er selbst sah sich am liebsten in Western-Rollen. An der Seite von John Wayne spielte er 1969 in „Der Marshal“ den berüchtigten Banditen Ned Pepper, ein Millionenpublikum kennt ihn aus der Western-Serie „Weg in die Wildnis“ (Lonesome Dove).

Leute würden ihn oft nach seiner Lieblingsrolle fragen, schrieb Duvall im vorigen Mai auf Facebook - und gab die Antwort in einem Video: Es war der Texas-Ranger Augustus McCrae aus der Hit-Serie „Weg in die Wildnis“. Der Dreh sei einer der Highlights seines Lebens gewesen. Für die Serie standen mit ihm Tommy Lee Jones, Diane Lane und Anjelica Huston vor der Kamera.