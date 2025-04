München - Nach dem bitteren Aus in der Champions League reißen die Verletzungssorgen beim FC Bayern München nicht ab. Medienberichten zufolge wird Leon Goretzka den Münchnern am Samstag im Bundesliga-Spiel beim 1. FC Heidenheim (15.30/Sky) fehlen. Wie zuerst die „tz“ berichtete, erhielt der Fußball-Nationalspieler im Abschlusstraining einen Schlag auf die Wade. Laut „Bild“ sei Goretzka in keinem der beiden Busse gen Heidenheim an Bord gewesen.

Damit wird die Liste der nicht einsetzbaren Profi beim deutschen Rekordmeister immer länger. Neben Goretzka fehlen auch Torhüter Manuel Neuer, Jamal Musiala, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Hiroki Ito sowie Ersatztorhüter Sven Ulreich.