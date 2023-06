Weißenfels - Der Basketball-Bundesligist Syntainics MBC hat Predrag Krunic als neuen Cheftrainer verpflichtet. Das teilte der Club aus Weißenfels am Freitag mit. Krunic, der in der Saison 2015/16 bereits für den MBC tätig war, unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre. Der 55-Jährige folgt damit auf Ingo Freyer, der den Club in der Schlussphase der vergangenen Saison zum Klassenerhalt geführt hatte. Krunic trainierte zuletzt den japanischen Verein Kagoshima Rebinise.

„Mit der Verpflichtung von Predrag Krunic schließt sich ein Kreis. Unser neuer alter Trainer wird seit der Saison 2015/16 in unserem Club sehr wertgeschätzt. Damals war seine Weiterverpflichtung nicht möglich. Wir haben uns jedoch nie aus den Augen verloren und freuen uns nun umso mehr, dass wir wieder zusammenkommen konnten, nachdem Predrag seinen Lebensmittelpunkt zurück nach Deutschland verlegen wollte“, sagte Manager Martin Geissler. Mit Freyer konnte sich der MBC nicht einigen, da „die finanziellen Vorstellungen seines Beraters extrem weit außerhalb unserer Möglichkeiten“ lagen.