Erster Dämpfer für Spitzenreiter Weißenfels: Ludwigsburg entzaubert die Gastgeber. Die Gäste profitieren von ihrer überragenden Dreierquote.

Weißenfels - Die Basketballer von Syntainics MBC haben im sechsten Punktspiel ihre erste Saisonniederlage kassiert. Die Weißenfelser verloren vor heimischer Kulisse gegen MHP Riesen Ludwigsburg mit 82:93 (35:44) und führen nun mit Trier und Würzburg punktgleich die Basketball-Bundesliga an.

Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten der überragende Traveon Buchanan (32), Elijah Hughes (17) und Yorman Polas Bartolo (10). Für die Mitteldeutschen punkteten Charles Callison (16), Spencer Reaves (14), Marcus Foster (12), Khyri Thomas, Jure Planinic und RJ Gunn (je 10) zweistellig.

MBC führt kein einziges Mal

Nur bis zum 7:7 (6.) verlief die Begegnung, in der die Hausherren kein einziges Mal vorn lagen, ausgeglichen. Die Ludwigsburger zogen bereits im ersten Viertel mit einem 20:7-Lauf auf 27:14 davon und bauten diesen Vorsprung bis zur 15. Minute auf 39:20 aus. Zwar kämpften sich die Weißenfelser noch einmal auf 35:39 (19.) heran, doch Ludwigsburg konterte den 15:0-Lauf und lag beim 61:41 (28.) erstmals mit 20 Punkten vorn.

Die Gäste profitierten bei ihrem Erfolg von ihrer überragenden Dreierquote. 15 der 30 Versuche aus der Distanz landeten im Weißenfelser Korb. Außerdem hatten die Ludwigsburger auch die Lufthoheit unter den Brettern, angelten sich 46 Rebounds, die Hausherren nur 31.