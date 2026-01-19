Weißenfels - Im Kader des Basketball-Bundesligisten Syntainics MBC ist weiter viel Bewegung. Nachdem sich die Weißenfelser erst am Sonntag wegen unüberbrückbarer Differenzen von Routinier John Bryant getrennt hatten, reagierten sie nun auf den längeren verletzungsbedingten Ausfall von Khyri Thomas. In Andrew Harrison trägt nun ein anderer ehemaliger NBA-Profi den MBC-Dress bis Saisonende. Zuletzt spielte der Neuzugang für Pioneros de Los Mochis in Mexiko.

Gleichzeitig gab der Pokalsieger den Abgang von Stephon Jelks bekannt. Er habe ein Angebot von BC Kalev/Cramo Tallinn bis Saisonende angenommen, teilten die Sachsen-Anhalter mit. Der US-Flügelspieler sei bereits an seine neue Wirkungsstätte nach Estland gereist. Jelks war wenige Tage vor Saisonbeginn nach Weißenfels zurückgekehrt, wo er bereits von 2022 bis 2024 gespielt hatte.