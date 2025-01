Berlin - Herthas von vielen Fußball-Clubs umworbener Jungstar Ibrahim Maza wird den Berlinern mit großer Wahrscheinlichkeit auch in der Rückrunde erhalten bleiben. „Wir wissen, was wir an ihm haben. Er weiß, was er an uns hat. Deswegen bin ich da sehr optimistisch. Ich glaube, es ist kein Thema jetzt für den Winter“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber. Medienberichten zufolge soll zuletzt sogar Premier-League-Verein Manchester City an dem 19 Jahre alten Teenager interessiert gewesen sein.

Große Transfers plant der Berliner Zweitligist im Winter nicht. Der mögliche Abgang von Mittelfeldspieler Bilal Hussein nach Belgien hat sich nach dessen Sprunggelenksverletzung wohl vorerst erledigt. „Wir gucken uns grundsätzlich um, wissen aber auch, dass wir einen guten Kader zusammen haben. Ein paar, die zurückkommen, werden uns helfen. Natürlich gilt der Blick bei uns auch immer Richtung Budget und wirtschaftliche Möglichkeiten“, sagte Weber.

Beim Trainingsauftakt kehrten mit Luca Schuler, Kevin Sessa und Marten Winkler drei zuvor verletzte oder angeschlagene Spieler auf den Rasen zurück. Trainer Cristian Fiél wünscht sich dennoch einen großen Stoßstürmer. Der Abgang von Torschützenkönig Haris Tabakovic konnte bislang nicht kompensiert werden.

Reese im Trainingslager dabei

An diesem Samstag macht sich der Tabellenzwölfte auf den Weg ins Trainingslager im spanischen Cadiz. Dort treffen die Berliner am 10. Januar auf Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen, ehe es einen Tag später wieder heimwärts geht. Mit dabei in Spanien ist auch Herthas Hoffnungsträger Fabian Reese, der nach seiner Verletzung noch individuell trainiert. „Es sieht wirklich positiv aus. Wir werden das täglich steigern können“, kündigte Weber an.

Am 19. Januar beginnt dann die Rückrunde mit dem Auswärtsspiel beim SC Paderborn. Im ersten Heimspiel des neuen Jahres empfängt Hertha am 25. Januar (20.30 Uhr/Sky und Sport1) im Top-Spiel den Hamburger SV.