Masserberg ist einer von insgesamt 18 Kurorten in Thüringen. Trotz einiger Turbulenzen bleibt das auch so.

Nach Verzögerungen sei mit den ersten Bauarbeiten beim Badehaus in Masserberg begonnen worden. (Archivbild)

Masserberg - Masserberg im Thüringer Wald bleibt Staatlich anerkannter Heilklimatischer Kurort. Der Status sei der kleinen Gemeinde, in der jährlich rund 200.000 Übernachtungen von Gästen gezählt werden, erneut verliehen worden, teilte das Wirtschaftsministerium in Erfurt mit. Masserberg sei damit weiterhin einer von insgesamt 18 Kurorten in Thüringen.

Der geschäftsführende Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee verwies auf die lange Kurtradition dies Südthüringer Ortes. „Die Gemeinde ist ein Flaggschiff im Thüringer Gesundheitstourismus. Das natürliche Reizklima des Luftkurorts, das sich aus seiner Höhenlage ergibt, unterstützt den Heilungsprozess etwa bei Augen- und Atemwegserkrankungen.“

Arbeiten am Badehaus haben begonnen

In Masserberg gebe es eine Rehabilitationsklinik mit dem Schwerpunkt für Augenheilkunde - laut Ministerium die einzige derart spezialisierte Klinik bundesweit. Die Klinik, die zum Regiomed-Konzern gehört, war von der Insolvenz des Unternehmens betroffen. „Allerdings war der Betrieb zu keiner Zeit beeinträchtigt. Inzwischen hat der Landkreis Hildburghausen die Trägerschaft der Einrichtung übernommen“, erklärte das Ministerium.

Masserberg hat rund 2.100 Einwohnern, verfügt aber über etwa 1.350 Gästebetten. Gemessen an den Gästeankünften belege Masserberg im Ranking der Thüringer Gemeinden den 13. Platz. Vom Land unterstützt wird laut Ministerium die laufende Sanierung und Wiederbelebung des 2016 geschlossenen Badehauses mit 10,5 Millionen Euro. Nach Verzögerungen sei mit den ersten Bauarbeiten begonnen worden.