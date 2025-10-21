Eine Frau stirbt nach einem Messerangriff, ihr Sohn wird verletzt. Wo ist der maskierte Täter? Die Ermittlungen laufen - auch weit über die Landesgrenzen hinaus.

Bremen - Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 30 Jahre alte Frau in Bremen suchen die Ermittler im In- und Ausland nach dem Täter. Gegen den ehemaligen Partner werde national und international gefahndet, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die Behörde habe einen Europäischen Haftbefehl erwirkt.

Nach Polizeiangaben stach ein maskierter Mann am Sonntag auf die Frau und ihren zwölfjährigen Sohn ein, als sie ihr Wohnhaus im Bremer Stadtteil Obervieland verließen. Die Frau starb nach den Polizeiangaben noch am Tatort. Der Junge erlitt leichte Verletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Dem Zwölfjährigen gehe es mittlerweile besser, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Nach Angaben der Ermittler haben der Verdächtige und das Opfer ein gemeinsames Kind. Dabei handle es sich jedoch nicht um den Zwölfjährigen. Zu weiteren Hintergründen machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an, die Polizei sucht Zeugen.