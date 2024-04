Dresden - Der österreichische Schlagzeuger Martin Grubinger kehrt auf die Bühne zurück. Zusammen mit Intendant Jan Vogler wird er bei den bevorstehenden Dresdner Musikfestspielen die „Nacht der jungen Stars“ am 1. Juni moderieren - und an der Seite des aufstrebenden Musiknachwuchses aus Jazz und Klassik „auch selbst noch einmal die Drumsticks in die Hand nehmen“, wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten. Grubinger gehöre zu den Paten der acht jungen Interpreten, neben Geiger Daniel Hope, Posaunist Nils Landgren, Trompeter Till Brönner und Hornistin Sarah Willis.

Grubinger, der zu den erfolgreichsten Solisten unter den Perkussionisten zählt, hatte im Herbst 2023 seine Konzert-Karriere nach 25 Jahren an den Nagel gehängt, auch weil er lieber neue Ideen entwickeln und unterrichten wollte. Der 40-Jährige hatte dazu beigetragen, seine Instrumente von der letzten Reihe der Orchester ins Rampenlicht der Klassik-Welt zu holen - und sich mit einem seiner letzten Konzerte auch bei den Dresdner Festspielen verabschiedet.