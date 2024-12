Märtens und Gose „Sportler des Jahres“ in Sachsen-Anhalt

Isabel Gose ist nach 2023 erneut „Sportlerin des Jahres“ in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg - Das Schwimm-Duo Lukas Märtens und Isabel Gose vom SC Magdeburg sowie die Handballer des SCM sind die „Sportler des Jahres“ in Sachsen-Anhalt. Sie waren zu gleichen Anteilen von einer Fachjury mit Vertretern des Landessportbunds, früheren Leistungssportlern und Sportjournalisten sowie in einer Online-Wahl bestimmt worden. Die Ehrung fand am Abend im Magdeburger Landesfunkhaus des MDR statt.

Märtens holte in Paris über 400 Meter Freistil das erste deutsche Olympia-Gold im Becken seit 1988 und sammelte viele Sympathien für seine Heimatstadt Magdeburg. Gose gewann in Paris Bronze über 1500 Meter Freistil. Sie war schon 2023 als „Sportlerin des Jahres“ in Sachsen-Anhalt ausgezeichnet worden. Die Handballer des SC Magdeburg gewannen das Double aus Pokal und Meisterschaft. Auch sie wurden bereits 2023 geehrt.