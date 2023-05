Marodes Museumsschiff „Elbe 3“ kommt in die Werft

Das Feuerschiff „Elbe 3“ liegt im Museumshafen vom Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven.

Bremerhaven - Das marode 115 Jahre alte Feuerschiff „Elbe 3“ aus dem Museumshafen des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven wird grundlegend saniert. Das Schiff komme für drei Monate in die Werft, teilte das Museum mit. Dafür werde das 44 Meter lange Schiff ab dem 24. Mai von zwei Schleppern über die Außenweser in den Fischereihafen gezogen.

Möglich sei der Werftaufenthalt durch eine Zuwendung des Bundes. Weitere Mittel stellen das Land Bremen und die Stadt Bremerhaven zur Verfügung. Nach der Sanierung soll das älteste Schiff im Museumshafen zu einem schwimmenden Ausstellungs- und Veranstaltungsraum werden.