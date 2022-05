Schauspielerin und Serien-Star Marnie Schulenburg stirbt mit nur 37 Jahren

New Jersey/DUR/lb - In einem Krankenhaus in New Jersey ist die US-amerikanische Schauspielerin Marnie Schulenburg im Alter von 37 Jahren verstorben. Das berichten mehrere US-Medien. Sie litt an Brustkrebs und verlor letztendlich den Kampf gegen die Krankheit. Sie hinterlässt einen Ehemann, den Schauspieler Zack Robidas, und ihre zweijährige Tochter.

Bekannt geworden ist die 37-Jährige vor allem durch ihre Rolle als Alison Steward in der Serie "As the World Turns". Zuletzt ist sie 2019 im politischen TV-Drama "The Good Fight" aufgetreten.

Todesursache Brustkrebs

Marnie war im Mai 2020 mit metastasiertem Brustkrebs diagnostiziert worden - nur fünf Monate nach der Geburt ihrer Tochter Coda. Es gebe keine Heilung, teilte die Schauspielerin damals mit.

In den sozialen Netzwerken machte sie immer wieder auf die Krankheit aufmerksam und teilte mit ihrer Community Ängste und Hoffnungen.