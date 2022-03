Sänger liegt nach Schlaganfall im Koma: Marianne in Sorge um ihren Michael

München/DUR/mad - Drama um Schlagersänger Michael Hartl, der nach einem Schlaganfall in eine Klinik eingeliefert und ins künstliche Koma versetzt worden ist. Ehefrau und Gesangspartnerin Marianne war in der Nacht aufgewacht und habe ihn laut stöhnen hören. Sie habe sofort geahnt, dass etwas nicht stimmte, so ein Bericht der Bunte. Marianne Hartl habe daraufhin sofort Hilfe gerufen - das Zeitfenster für effektive Hilfe sei kurz gewesen. Michael wurde in eine der besten Kliniken Süddeutschlands eingeliefert und liege nun im Koma, heißt es. Marianne sei weiterhin in großer Sorge, bleibe aber optimistisch.

Das Musikerpaar kennt sich seit 1973 und kann auch privat auf fast 50 gemeinsame Jahre zurückblicken. Mariannne und Michael Hartl sind seit 1979 verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne. Erfolge feierte das Gesangduo unter anderem beim Grand Prix der Volksmusik. Zudem moderierten sie zusammen Fernsehformate wie die „Superhitparade der Volksmusik“ und „Weihnachten mit Marianne und Michael“.