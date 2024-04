Leipzig - RB Leipzigs Trainer Marco Rose hat dem Deutschen Fußball-Bund zur Vertragsverlängerung von Trainer Julian Nagelsmann gratuliert. „Dann hat der DFB ganze Arbeit geleistet“, sagte Rose am Freitag. „Ich hoffe, dass es für Julian und für den Deutschen Fußball-Bund eine erfolgreiche Zukunft wird. Es tut uns allen gut, erst einmal eine gute Heim-EM zu spielen und uns dann wieder konsequent und stetig in der Weltspitze festzusetzen.“

Nagelsmann hatte seinen Vertrag am Freitag über die Heim-EM im Sommer hinaus bis 2026 verlängert. Der frühere Trainer von RB Leipzig hatte den Posten im Herbst des vergangenen Jahres angetreten. In 56 Tagen findet in München das EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland statt.