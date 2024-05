Berlin - Zwei Männergruppen sind in Berlin-Gesundbrunnen aneinandergeraten und haben sich gegenseitig mit Messern bedroht. Weil sich mehr als 50 Männer am Montagabend gegen 20.15 Uhr auf der Badstraße zusammenrotteten, musste die Polizei den Bereich absperren, wie am Dienstag mitgeteilt wurde.

Zuvor hatte ein Mann mit einem Messer in der Hand eine kleinere Gruppe auf der Straße verfolgt. Polizisten trennten die Beteiligten und nahmen sie fest. „Die Personalien der acht mutmaßlichen Täter im Alter von 19 bis 37 Jahren wurden aufgenommen. Insgesamt wurden drei Messer gefunden und beschlagnahmt.“ Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Landfriedensbruchs.