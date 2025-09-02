Zwei Männer geben sich in einem Autohaus im Landkreis Greiz als Interessenten aus und hinterlassen 110.000 Euro Schaden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Langenwetzendorf - Zwei unbekannte Männer haben in einem BMW-Autohaus in Langenwetzendorf (Landkreis Greiz) einen Schaden von 110.000 Euro angerichtet. Die Männer gaben vor, sich dort ausgestellte Fahrzeuge anzuschauen, wie die Polizei mitteilte. Tatsächlich zerkratzten sie mit einem zunächst unbekannten Gegenstand mutwillig an 17 Autos die Frontscheinwerfer.

Das Autohaus schätzt den Schaden auf etwa 110.000 Euro. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall bereits am 22. August und war nun erst beim Verkauf eines Wagens aufgefallen, sagte ein Polizeisprecher. Die Behörde sucht für ihre Ermittlungen wegen Sachbeschädigung nach Zeugen.