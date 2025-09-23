Nach einem Brand in einem Fitnessstudio im Landkreis Hildburghausen müssen zwei Männer ins Krankenhaus. Die Männer wollten helfen - und brauchten danach selbst Hilfe.

Schleusingen - Zwei Männer haben bei einem Feuer in einem Fitnessstudio in Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) südlich von Suhl eine leichte Rauchgasvergiftung davongetragen. Dies passierte, als der 17-Jährige und der 31-Jährige den Brand am Montagnachmittag löschen wollten, wie die Polizei mitteilte.

Sie kamen zur Behandlung in eine Klinik. Die Feuerwehr löschte die Flammen schließlich. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Es war zunächst nicht bekannt, ob die Männer etwa Kunden oder Mitarbeiter waren.