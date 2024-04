Halle - Zwei Männer haben in Halle mit einem Luftgewehr von einem Balkon Schüsse abgefeuert. Zeugen hatten am Sonntag mehrfach Knallgeräusche in einer Wohnanlage gehört, teilte die Polizei am Montag mit. Am frühen Abend hatten die Beamten einen 20 und einen 24 Jahre alten Mann mit einem Luftgewehr ausfindig gemacht. Sie sollen von dem Balkon aus auf einen 26-Jährigen geschossen haben, der im Innenhof gestanden haben soll. Die Beamten haben das Luftgewehr den Angaben zufolge sichergestellt und Ermittlungen gegen die Männer eingeleitet.