Männer fliehen vor Polizeikontrolle in Saalfeld

Saalfeld - Zwei Männer sind in Saalfeld unerkannt vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Beim Anblick des Einsatzwagens rasten sie davon, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Den Angaben nach fuhren die beiden bislang Unbekannten zum Bahnhof und sprangen dort aus ihren Autos, um weiter zu Fuß zu fliehen. Auf der Suche nach den Männern setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein - das blieb jedoch ohne Erfolg. Das Kennzeichen an dem Auto der Männer Auto war gefälscht, wie es weiter hieß. Der Grund der Kontrolle war bislang unklar.