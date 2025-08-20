Die Polizei sucht am Dienstagabend mit einem Hubschrauber nach dem 43-Jährige. Schließlich finden sie nicht nur ihn, sondern auch wichtige Beweise.

Berlin - Die Berliner Polizei hat einen Mann festgenommen, der mit einem Gewehr Passanten bedroht haben soll. Den Angaben zufolge soll der 43-Jährige am Dienstagabend auf einem Gehweg der Fischerinsel im Ortsteil Mitte auf Menschen gezielt und abgedrückt haben. Schüsse sollen aber nicht gefallen sein, wie die Polizei mitteilte.

Nach einer Suche, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, nahmen die Einsatzkräfte den polizeibekannten Tatverdächtigen schließlich an seiner Wohnanschrift fest. Dort fanden sie demnach eine Faustfeuerwaffe und ein Sturmgewehr, Munition, ein Messer und eine kleine Menge Kokain. Der Mann sei wegen seiner Verhaltensauffälligkeit in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht worden. Schließlich sei er entlassen worden.