Aus seinem Fenster heraus soll ein betrunkener 62-Jähriger in Berlin einen Böller auf zwei Kinder geworfen haben. Der Feuerwerkskörper explodiert und verletzt einen Jungen am Bein.

Berlin - Mit einem Feuerwerkskörper soll ein 62-Jähriger in Berlin zwei Kinder beworfen haben. Der betrunkene Mann soll die beiden 9 und 10 Jahre alten Jungen aus seinem Fenster heraus beleidigt und etwa „Ausländer raus“ gerufen haben, wie die Berliner Polizei mitteilte. Anschließend soll er den Feuerwerkskörper auf den Gehweg geworfen haben.

Der Böller sei explodiert und habe einen Jungen am Bein verletzt, teilten die Ermittler mit. Einsatzkräfte suchten den Mann nach dem Vorfall im Stadtteil Hellersdorf am Mittwochabend in seiner Wohnung auf, dort fanden sie Reste pyrotechnischer Gegenstände.

Der Verdächtige bestritt die Vorwürfe nach Angaben der Polizei. Er kam vorübergehend in Polizeigewahrsam - einem Atemalkoholtest zufolge soll er 2,6 Promille intus gehabt. Der verletzte Junge habe im Beisein seiner Mutter eine medizinische Behandlung abgelehnt, hieß es in der Polizeimitteilung.