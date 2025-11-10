Ein Mann kommt nach einem Angriff schwer verletzt ins Krankenhaus. Ein Verdächtiger wird festgenommen, ein weiterer wird gesucht – ebenso wie ein Zeuge vom Abend. Was ist bislang bekannt?

Plauen - Ein Mann ist in Plauen (Vogtlandkreis) von zwei Männern attackiert und in ein Auto verfrachtet worden. Der Wagen fuhr am Freitagabend davon – später wurde der 39 Jahre alte Mann schwer verletzt aufgefunden und zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Einer der mutmaßlichen Angreifer – ein 65 Jahre alter Mann – konnte den Angaben zufolge ermittelt werden. Er wurde in der Nacht zu Samstag festgenommen. Ein Richter erließ Haftbefehl. Die Ermittlungen zur Identität des zweiten Täters und zu den Hintergründen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise – unter anderem einen Passanten mit Hund, der zum Zeitpunkt des Vorfalls vorbeigekommen sein soll.