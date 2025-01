Ein Mann steigt in der Nacht zu Sonntag aus einem Wagen aus und möchte die Straße überqueren - es kommt zum Unglück.

Callenberg - Ein Mann ist bei einem Autounfall im Landkreis Zwickau so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus starb. Der 53-Jährige sei in der Nacht zu Sonntag als Mitfahrer aus einem Auto in Callenberg ausgestiegen und habe über die Straße gehen wollen, teilte die Polizei mit. Zu diesem Zeitpunkt sei ein 18-Jähriger mit einem Auto auf der Straße unterwegs gewesen und habe den Mann im Vorbeifahren erfasst.