Ein 19-Jähriger will in einem Garten eine Efeu-Hecke entfernen. Dafür zündet er Benzin an - das geht schief.

Neuffen - Beim Versuch, eine Efeu-Hecke mit Benzin zu entfernen, hat sich ein junger Mann im Landkreis Esslingen (Baden-Württemberg) schwere Brandverletzungen zugezogen. Ein in der Nähe stehender Benzinkanister sei explodiert, teilte die Polizei mit. Der 19-Jährige schüttete demnach am Dienstag in einem Garten in Neuffen Benzin über das Efeu und zündete es an. Dabei habe sich jedoch auch der Benzinkanister entzündet und sei explodiert.

Der junge Mann verletzte sich so schwer an den Flammen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wurde, wie es hieß. Die Feuerwehr löschte das Feuer laut Polizei und verhinderte, dass die Flammen auf Häuser übergriffen.