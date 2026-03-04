Kinder vertrauen sich in der Psychotherapie einem Mann an. Doch der hat laut Staatsanwaltschaft anderes im Sinn. Zweifel gibt es auch an seiner Zulassung.

Nordhausen - Ein 65-Jähriger soll sich in Nordhausen während Psychotherapiesitzungen sexuell an Kindern vergangenen haben. Es sei Anklage am Amtsgericht Nordhausen wegen sexueller Belästigung erhoben worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Mühlhausen. Die Sexualdelikte seien mutmaßlich im Rahmen der Therapiesitzungen geschehen. Nähere Angaben machte der Sprecher nicht. Zuvor hatte der MDR berichtet.

Den MDR-Recherchen zufolge sei der Mann zwischen Januar und November 2025 in einer Praxis einer Kinder- und Jugendpsychiaterin als Therapeut aufgetreten und habe dort allein Sitzungen mit Minderjährigen übernommen. Die Staatsanwaltschaft Meiningen, die auf Gesundheitssachen spezialisiert ist, ermittelt wegen Abrechnungsbetrugs und eines Verstoßes des Heilpraktikergesetzes - also dem Praktizieren ohne Zulassung, wie ein Sprecher sagte. Anklage wurde bisher nicht erhoben.