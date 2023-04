Dresden - Ein junger Mann soll im Dezember 2022 eine 15-Jährige in der Dresdner Neustadt missbraucht haben. Die Staatsanwaltschaft hat nach Angaben vom Dienstag Anklage unter anderem wegen schwerer Vergewaltigung gegen den 26-Jährigen erhoben. Die Jugendliche war am späten Abend des 17. Dezember 2022 mit Freundinnen unterwegs. Nach Zeugenaussagen belästigte der Mann die Mädchen, die sich das verbaten. Aber unter dem Vorwand, mit ihr reden zu wollen, ging die 15-Jährige mit ihm weg von der Gruppe. Plötzlich soll er sie dann gepackt, ihr den Mund zugehalten, sie in eine Hinterhofzufahrt gezerrt und vergewaltigt haben - ein Klappmesser griffbereit in seiner Jackentasche. Die Jugendliche konnte sich nach einigen Minuten losreißen und weglaufen. Der Beschuldigte wurde am 6. Januar 2023 gefasst und ist seitdem in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft gab er an, dass der Sex einvernehmlich war.