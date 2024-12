Das Landgericht in Frankfurt (Oder) will klären, warum es zum gewaltsamen Tod einer Frau aus Rüdersdorf im Mai 2024 kam. Ab Januar muss sich ihr Ehemann wegen Mordes verantworten.

Mord-Prozess am Landgericht in Frankfurt (Oder): Ein Mann soll seine Ehefrau in Herzfelde/Rüdersdorf nach der Trennung getötet haben. (Archivbild)

Frankfurt (Oder) - Rund acht Monate nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Rüdersdorf (Märkisch-Oderland) steht deren Ehemann wegen Mordes vom 9. Januar an vor dem Landgericht in Frankfurt (Oder).

Der 54 Jahre alte Angeklagte soll Anfang Mai zunächst sexuelle Handlungen an seiner schlafenden Ehefrau vorgenommen haben, wie das Gericht in einer Prozess-Ankündigung mitteilte. Die Frau soll sich am Abend zuvor von ihm getrennt haben. Als sie sich gewehrt habe, soll er ihr mit einem stumpfen Gegenstand massive Schläge ins Gesicht versetzt haben.

Die Frau starb an den Verletzungen. Die Polizei hatte im Mai berichtet, Rettungskräfte hätten den Ehemann lebend bergen und in ein Krankenhaus bringen können.

Der Anklagte, der nicht vorbestraft ist, sitzt wegen des Gewaltverbrechens in Untersuchungshaft. Das Landgericht Frankfurt (Oder) setzte nach dem Prozessauftakt am 9. Januar (9.00 Uhr) weitere Verhandlungstermine bis in den März hinein an. Als Mordmerkmale gelten unter anderem niedrige Beweggründe und Heimtücke.