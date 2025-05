Der AfD-Bundesparteitag in Riesa ist im Januar von Gegenprotesten begleitet worden. Wegen eines Angriffs auf Polizisten soll sich ein 26-Jähriger vor Gericht verantworten.

Mann wegen Bengalo-Wurfs auf Polizisten in Riesa angeklagt

Dresden/Riesa - Wegen eines Bengalo-Wurfs auf Polizisten am Rande eines AfD-Parteitags in Riesa ist Anklage gegen einen 26-jährigen Mann erhoben worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm einen tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und versuchte gefährliche Körperverletzung in sieben Fällen vor, wie die Anklagebehörde mitteilte.

Der 26-Jährige soll im Januar das brennende Bengalische Feuer auf sieben Polizisten aus Sachsen-Anhalt geworfen haben. Keiner der Beamten wurde verletzt. Der Beschuldigte sei bereits einschlägig vorbestraft, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Das Amtsgericht Riesa muss noch über die Zulassung der Anklage entscheiden und einen Termin zur Verhandlung festlegen.

Der AfD-Bundesparteitag in Riesa war von massiven Protesten begleitet worden. Rund 10.000 Menschen protestierten dagegen. Die Polizei sicherte die Veranstaltung mit einem Großaufgebot ab, geriet aber selbst wegen eines möglicherweise teils zu harten Vorgehens in die Kritik.